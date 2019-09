La mamma di Zaniolo torna a parlare: “I cori volgari? Ci siamo fatti una risata. Ho rifiutato proposte…”

E’ stata chiamata in ballo prima del derby dai tifosi della Lazio, purtroppo non in maniera elegante. Ma Francesca Costa ‘passa e va’. La mamma di Zaniolo è tornata a parlare dei cori volgari da parte dei supporter biancocelesti prima della sfida di domenica scorsa tra Lazio e Roma.

Intervistata dal Corriere dello Sport, ha spiegato come ha vissuto quella situazione: “Ci siamo fatti quattro risate in famiglia. Ero con mio marito Igor in tribuna. E anche dopo, con Nicolò, abbiamo scherzato: ‘Hai visto cosa pensano i laziali della mamma?’ Queste cose per fortuna non ci toccano. Potrei cancellare i commenti inappropriati che ricevo. Invece resto lì: facessero ciò che vogliono. Io vado avanti. Immagino cosa pensano in molti: speculerei sulla notorietà di Zaniolo. Ma posso rispondere molto tranquillamente: non intendo commercializzare la mia immagine. Ho già rifiutato molte proposte, dalle tv e non solo“.