Manchester City, il club dedicherà una statua a Kompany [FOTO]

Il Manchester City ha deciso di dedicare una statua a Vincent Kompany. Il monumento sarà costruito a pochi passi dall’Etihad Stadium. Per l’intero ambiente del City, Kompany è stato una leggenda e prima del suo match d’addio al quale l’ex capitano non ha potuto prendere parte attivamente per via di un infortunio. il club inglese ha svelato la ”Vincent Kompany Crescent”, una stele che ritrae l’ex capitano in un mosaico all’interno del centro sportivo del club, ed ha annunciata la costruzione di una statua. L’esperienza di Kompany al Manchester City è durata 11 stagioni, dal 2008 al 2019.