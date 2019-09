Il Manchester City pensa al dopo Guardiola: il nome in pole

Il Manchester City ha l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza e provare a vincere qualche trofeo ma nel frattempo il club inglese pensa anche al futuro ed al post-Guardiola, il contratto dell’ex Barcellona scade nel 2021. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ i citizens avrebbero offerto all’olandese Giovanni van Bronckhorst di entrare intanto nel club con compiti dirigenziali per poi in futuro meritarsi la panchina del club. Van Bronckhorst conosce perfettamente il presidente esecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, e anche il direttore sportivo, Txiki Begiristain, per questo la trattativa potrebbe andare in porto. Guardiola però potrebbe anche anticipare l’addio soprattutto in caso di stagione deludente in Champions League, il City ha l’obbligo di vincere.