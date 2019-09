Manchester City, Guardiola: “voglio vincere la Champions ma…”

“Voglio vincere la Champions ma se non dovessi farcela, questo non cambiera’ la mia vita. Non mi suicidero'”. Sono le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City alla vigilia della gara con la Dinamo Zagabria. “Ovviamente ci proveremo e sarei felicissimo se ci riuscissimo, in caso contrario ci riproveremo l’anno prossimo – insiste – E per quanto ne so, per i tifosi la Premier League e’ la competizione piu’ eccitante, preferirebbero la terza Premier di fila alla Champions. La realta’ del nostro club e’ che finora non siamo stati fra quei club, penso a Liverpool e Manchester United, abituati ad arrivare in fondo in questa competizione. Stiamo facendo dei passi avanti ma non mi interessa arrivare in finale e poi sparire per cinque anni”. Poi un avvertimento sulla Dinamo, che all’esordio ha battuto 4-0 l’Atalanta. “L’Atalanta gioca in un campionato duro come quello italiano, e’ dietro solo a Inter e Juve e la Dinamo l’ha battuta 4-0. Questo ci deve essere da monito, domani dobbiamo stare attenti”.