Manchester United in crisi: Wenger si propone per la panchina

Situazione delicata in casa Manchester United, avvio di campionato deludente e posizione di Ole Gunnar Solskjaer già a rischio, una possibile soluzione porta ad Arsene Wenger: “Allenare il Manchester United e’ il sogno di ogni tecnico, o almeno di chiunque abbia coraggio e fiducia – il pensiero di Wenger a BeIn Sports – A mio parere avrebbero bisogno di almeno 4 titolari ma gia’ adesso vedo una squadra in grado di competere per dei trofei, non e’ cosi’ indietro come la gente pensa. Mancano dei concetti di gioco, di pressing, la squadra c’e’ ma va fatta crescere. Ripeto, con altri 4 giocatori possono lottare su ogni fronte. E come ho gia’ detto, allenare lo United e’ il sogno di qualsiasi allenatore. E io ho fiducia, ho coraggio e ho idee”.