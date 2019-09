Manchester United, storico accordo con Malta

Il Manchester United si candida ad essere sempre più grande protagonista per il futuro anche in seguito ad importanti accordi dal punto di vista pubblicitario. Nelle ultime ore l’autorità del turismo di Malta ed i Red Devils hanno raggiunto un accordo storico che proietterà Malta verso nuovi mercati in America, il Ministro del Turismo maltese, Konrad Mizzi, ha affermato che questa collaborazione fa parte di una strategia per promuovere Malta, il nome inizierà a comparire all’Old Trafford. L’accordo ha base triennale, Malta in questo modo aumenterà di molto la sua visibilità. Il presidente dell’Autorità per il turismo di Malta, Gavin Gulia, ha descritto come “storico” questo accordo. “Sara’ una vetrina per Malta perche’ il Manchester United e’ conosciuto in tutto il mondo e Malta sara’ promossa in tutto il mondo. Il turismo e’ pubblicita’, marketing e, naturalmente, questo e’ importante per promuovere il nostro paese e il piu’ importante mai avuto nella storia dell’autorita’ turistica di Malta”. Il primo tra i giocatori dello United che intendono visitare Malta è Juan Mata. “Non sono mai stato a Malta ma adoro viaggiare. Adoro scoprire nuovi paesi e nuove culture e si’, certo, mi piacerebbe andare ad un certo punto per rilassarmi e divertirmi, probabilmente in estate. Buon cibo e bel tempo, non vedo l’ora”.