Maradona al Gimnasia La Plata? Morla: “E’ fatta all’80%”. E tra i collaboratori spicca un altro campione…

Nonostante le smentite di ieri, Diego Armando Maradona è sempre più vicino a sedere sulla panchina del Gimnasia La Plata. E’ il suo portavoce ed avvocato, Matìas Morla, ad affermarlo ai microfoni di Espn: “E’ fatta all’80%”, ha detto.

Rimangono solo alcuni dettagli per concludere l’affare. Da scegliere ad esempio la figura del collaboratore di fiducia del ‘Pibe de oro’ e tra i principali indiziati ci sarebbe Gabriel Omar Batistuta. L’ex campione del Napoli, infatti, potrebbe non essere sempre presente a La Plata e ha bisogno di qualcuno che, in sua assenza, possa dirigere gli allenamenti. Se la trattativa andrà a buon fine, come si presume, Maradona guiderà ancora una volta una squadra di calcio argentina dopo più di due decenni. Il suo secondo e ultimo club, dopo la sua prima esperienza con il Mandiyú de Corrientes, fu il Racing Club, nel 1995. L’ultima esperienza del Diez su una panchina risale invece alla scorsa stagione in Messico al Dorados, dove ha sfiorato per due volte la promozione nel massimo campionato.