Maradona, il Pibe de Oro ad un passo dalla panchina del Gimnasia La Plata

Diego Armando Maradona potrebbe tornare nel calcio argentino. Il Gimnasia La Plata, attualmente ultimo in classifica con appena un punto dopo le prime cinque giornate, sembra intenzionato a mettere sotto contratto il Pibe de Oro. Reduce dall’esperienza in Messico al Dorados, dove ha sfiorato per due volte la promozione nel massimo campionato, Maradona prenderebbe il posto di Dario Ortiz. Secondo la stampa locale, la trattativa sarebbe a buon punto: per l’ex fuoriclasse argentino sarebbe pronto un contratto fino a fine stagione con l’obiettivo di condurre il Gimnasia alla salvezza. Per Maradona sarebbe la quarta esperienza da allenatore in Argentina dopo quelle al Mandiyú de Corrientes (1994) e al Racing (1995), prima del biennio (2008-2010) come ct della nazionale. L’unica incognita potrebbe essere rappresentata dalle condizioni di salute di Maradona, ma la trattativa potrebbe andare a buon fine.