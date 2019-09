Mattia Vaccaro è un calciatore della Cavese [FOTO]

Mattia Vaccaro è un calciatore della Cavese. Altro grande successo del player agent Alessio Sundas, che ha piazzato l’ennesimo colpo di calciomercato targato 2019. Il giovane attaccante, classe 2002, dopo l’annata trascorsa all’Ascoli, si appresta adesso a rendere felici i tifosi di Cava dei Tirreni. «Sono davvero felice di questo trasferimento – dice Vaccaro, raggiunto telefonicamente – anche perché mi permette di stare vicino casa. Spero di dare il mio valido contributo in questa stagione, mettendo a segno quante più reti possibili con la mia nuova casacca». Nativo di Battipaglia, Vaccaro ha iniziato la sua carriera nella Bertoni Battipaglia dove ha messo a segno 15 gol. Notato dalla Pro Salerno è stato aggregato alla formazione Giovanissimi, dove nel giro di due stagioni ha siglato 39 gol in 50 presenze. Nella seconda parte della stagione 2015/2016 è stato promosso nella formazione Allievi dove ha messo è andato in gol altre 11 volte in 12 presenze. Nell’estate 2016 è stato tesserato dal Napoli dove ha preso parte alle partite della formazione U15 e U16 venendo poi aggregato in prima squadra nella passata stagione. Infine l’approdo all’Ascoli e adesso alla Cavese. Calciatore duttile che può ricoprire il ruolo di prima e seconda punta, alto quasi 1.90 metri per 70 kg, con la sua stazza è micidiale nei colpi di testa, che lo rendono un vero e proprio ariete d’area.