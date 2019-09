Melissa Satta manda un messaggio a Montella: “Boateng merita più spazio…”

“Firenze e’ una citta’ che ti accoglie benissimo ed hanno fatto sentire Prince subito come se fosse a casa. Io conoscevo la ‘vecchia’ gestione della societa’, i Della Valle, che erano una famiglia meravigliosa pero’ anche i nuovi proprietari sono stati fantastici. Io ho conosciuto la famiglia Commisso, ci tengono e ci credono tanto, e questo e’ un aspetto importante per una squadra come la Fiorentina per cui ci si sente tanto”. Sono le dichiarazioni di Melissa Satta, compagna del calciatore viola, Kevin Prince Boateng in occasione di un evento benefico ‘Corri la vita’ in svolgimento a Firenze. “I tifosi viola sono molto calorosi, lo stadio a Firenze e’ fantastico, la tifoseria e’ molto calda, e quindi bisogna anche ricambiare per tutto cio’. Prince e’ un ragazzo molto di famiglia e di cuore, sente molto l’affetto che c’e’ intorno al progetto viola. Lui e’ contento di essere qua, io lo sono altrettanto, perche’ poi e’ riuscito anche a rimanere in Italia. Speriamo che riesca a trovare un po’ piu’ di spazio perche’ da quando e’ arrivato ad oggi ha trovato un po’ meno spazio. Io spero, incrocio le dita, che abbia sempre piu’ spazio anche qua”.

“Io sono da sempre tifosissima del Milan pero’ ovviamente stasera faro’ il tifo al 50% per le due squadre perche’ ovviamente mi fa piacere tifare il Milan ma anche la Fiorentina” ha concluso Melissa Satta. “Una parte del mio cuore e’ anche qui a Firenze, e se Prince fa bene sono piu’ che contenta. Saro’ un po’ imparziale, faro’ la neutra stasera a San Siro”.