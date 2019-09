I migliori under 22 della Champions League: nessun italiano, ma due che giocano in Serie A [TUTTI I NOMI]

L’Independent ha stilato la lista dei migliori under 22 di questa edizione della Champions League. Nessun italiano tra i giovani più promettenti della competizione, ma due calciatore che giocano in Serie A: Eljif Elmas del Napoli e Matthijs de Ligt della Juventus.

Nella speciale classifica dei campionati con maggiori giovani di prospettiva secondo il quotidiano inglese domina la Liga con 6 talenti(Renan Lodi, Atletico Madrid; Ferran Torres, Valencia; Lee Kang-in, Valencia; Vinicius Jr, Real Madrid; Ansu Fati, Barcelona; Joao Felix, Atletico Madrid). Segue la Premier con il Chelsea sugli scudi. 3 under 22 su 4 sono blues (Callum Hudson-Odoi, Chelsea; Trent Alexander-Arnold, Liverpool; Reece James, Chelsea; Mason Mount, Chelsea). Terzi a pari merito con tre talenti per nazione Francia e Germania. Per i Galletti: Colin Dagba del Psg; Victor Osimhen in forza al Lille e Houssem Aouar del Lyon. I tedeschi possono fare affidamento su Ibrahima Konate del RB Leipzig; Kai Havertz del Bayer Leverkusen e Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Segue l’Italia con il centrocampista napoletano e il difensore juventino. Attenzione anche a Lisandro Martinez dell’Ajax, Florentino Luis del Benfica, Tete dello Shakhtar Donetsk e Dani Olmo della Dinamo Zagabria.