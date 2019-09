“Il Milan che perde il Derby? Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: meglio che lo facciamo il prima possibile” Sono le parole del CFO del Milan Zvonimir Boban a margine dei ‘The Best FIFA Football Awards’ al Teatro alla Scala di Milano.