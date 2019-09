Milan-Fiorentina 0-1 live, Pulgar su rigore porta avanti i viola

Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. Dall’altro l’undici di Montella, entusiasta per la vittoria contro la Samp e rilanciata dalle grandi prestazioni del duo d’attacco Chiesa-Ribery.

28′ – Annullato gol a Castrovilli, il centrocampista aveva messo dentro su servizio di Chiesa, ma quest’ultimo era in fuorigioco nel momento del passaggio di Ribery.

12′ – Fiorentina avanti: Pulgar spiazza Donnarumma su rigore. Ribery scappa via e conclude, il portiere rossonero respinge ma sulla ribattuta si avventa Chiesa, toccato in area da Bennacer. Dagli undici metri l’ex Bologna realizza. I viola, comunque, già avevano rischiato di passare.

1′ – Partiti!

MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Ribery.