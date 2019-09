Milan, Giampaolo: “Non ho parlato con la dirigenza. Mi prendo responsabilità, convinto delle mie idee”

Il Milan perde ancora, i rossoneri cadono in casa contro la Fiorentina. Le parole del tecnico Giampaolo a Sky a fine gara.

“Mancanza di personalità? Tre giorni fa c’era stata una prestazione di personalità, oggi invece male. Poco senso dell’ordine e della responsabilità collettiva. Gli spunti individuali ci sono stati, ma la differenza l’ha fatta la voglia di essere squadra. I tifosi fischiano? Loro sono abituati a ben altro, sono giustificati. Nulla da dire in merito. Non ho parlato con la dirigenza, mi assumo le mie responsabilità perché convinto delle mie idee. Mi delude il fatto che è come se non ci fossimo mai allenati insieme. La squadra sentiva la gara, oggi si doveva vincere”.