Milan-Inter, Giampaolo: “nerazzurri superiori per esperienza”

Brutto ko in campionato per il Milan nella gara di campionato contro l’Inter, avvio di stagione deludente per il club rossonero che deve darsi una svegliata in vista delle prossime partite, ecco le dichiarazioni di Giampaolo ai microfoni di DAZN: “abbiamo iniziato la gara con qualche titubanza, poi la partita è stata equilibrata, l’Inter ha qualcosa in più sul piano dell’esperienza, il gol ha rotto l’equilibrio, poi ci siamo disuniti ed abbiamo subito qualche ripartenza di troppo, questo non mi è piaciuto, in generale abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto una reazione disordinata, nel secondo tempo ci siamo disuniti. Leao? Mi è piaciuto, uno contro uno è agile, ha un bel passo, ha numeri, deve imparare a rimanere dentro la partita. Non è un calciatore timido”.