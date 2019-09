Milan-Inter, nerazzurri avanti a 2.35. Sfida del gol Piatek Vs Lukaku su Sisal Matchpoint: favorito il belga

Nella quarta di campionato si gioca il Derby della Madonnina che, dopo anni di delusione, torna ad essere di alta classifica. L’Inter di Conte arriva all’edizione 193 della stracittadina da prima della classica, a punteggio pieno dopo tre vittorie consecutive – cosa che non accadeva dal dicembre 2017 ai tempi di Spalletti – con 7 reti fatte e solo 1 subita. Il Milan di Giampaolo è indietro di poco, dopo la sconfitta all’esordio con l’Udinese, sono infatti arrivate due vittorie di fila ma la squadra sembra ancora in rodaggio e, dal punto di vista del gioco, convince meno. A partire con i favori degli esperti di Sisal Matchpoint è quindi l’Inter, vincente a 2.65, il successo milanista vale 3.20, stessa quota per il pareggio. Gli scommettitori si allineano al pronostico, il 76% punta sulla vittoria nerazzurra, solo il 15% sul Milan. Nell’inizio di stagione delle milanesi, emerge il dato dell’ottima tenuta difensiva: i rossoneri hanno subito solo una rete in tre partite, e sono la difesa meno battuta di tutto il 2019. In casa Inter sono stati già 2 clean sheet collezionati da Handanovic. Il Derby si preannuncia dunque poco spettacolare, con l’Under 2,50 a 1.75. Sfida nella sfida, quella tra Piatek e Lukaku: chi sarà più decisivo? Nel duello del gol è favorito il belga, a 3.25, a 4.50 il polacco. In sfida anche i due portieri, Donnarumma contro Handanovic: per i bookmaker sarà più impegnato il rossonero, a 2.00, meno parate per il nerazzurro, a 2.25.

Due partite consecutive senza vittoria e la perdita del primo posto in classifica, sono dati insoliti per la Juventus, reduce dallo 0-0 in campionato con la Fiorentina e dal 2-2 con l’Atletico Madrid in Champions. Allo Stadium arriva ora la neo promossa Hellas Verona, e sembra scontato il ritorno al successo dei bianconeri, a un rasoterra 1.14. L’impresa dei gialloblù allo Stadium arriva a ben 20 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 8.00. Tutto facile anche per il Napoli a Lecce, gli azzurri forti del grande successo in Champions League contro i campioni d’Europa del Liverpool, sono lanciatissimi verso la vittoria, a 1.35, si sale a 9.00 per il blitz dei pugliesi, il segno X si gioca a 5.00. La Roma si avvia alla terza vittoria consecutiva – dopo le due in campionato e l’esordio in Europa League – sul campo del Bologna, ma i rossoblù sono tra le sorprese di inizio stagione, con 7 punti in 3 partite. Il pronostico è dunque in bilico: giallorossi a 2.45, a 2.85 i padroni di casa, il pareggio è a 3.40. Le ultime uscite della Roma hanno convinto anche gli scommettitori, l’80% ha infatti scelto il segno 2 nel match.

Dopo la batosta di Zagabria all’esordio in Champions League, l’Atalanta cerca immediato riscatto nel match contro la Fiorentina, capace nella scorsa giornata di fermare la Juventus, e che sembra stia iniziando ad ingranare. La Dea parte comunque favorita, a 2.00, la vittoria della viola in trasferta si gioca a 3.60, stessa quota per il segno X. Tira già vento di crisi in casa della Lazio che, dopo le due sconfitte consecutive con Spal e Cluj, deve tornare alla vittoria con il Parma. La squadra di Inzaghi è nettamente favorita, a 1.33, il successo dei ducali all’Olimpico paga 10 volte la posta, il pareggio è a 5.00.