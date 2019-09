Milan, Maldini: “Le colpe sono di tutti, forse si paga un po’ l’effetto San Siro”

C’è anche la voce della società. Dopo le parole di Giampaolo, anche Paolo Maldini si presenta ai microfoni di Sky al termine di Milan-Fiorentina.

“Puntando sui giovani è normale che lo stadio si senta un po’, ai ragazzi pesa. La colpa qui è di tutti: società, allenatore e calciatori. Non c’è molto bisogno di parole, siamo soltanto all’inizio, le situazioni si possono ribaltare in poco tempo. La paura è l’involuzione dopo la gara di Torino. Non mi spiego il motivo di tutto questo, anche nel precampionato avevamo fatto bene nonostante fossimo rimaneggiati. Sinceramente, spiegare il motivo di questo passo indietro rispetto a tre giorni fa è difficile. L’unica cosa che mi viene da pensare è l’effetto San Siro”.