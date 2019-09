Milan, Rebic svela cosa ha fatto dopo aver ricevuto la chiamata dei rossoneri

“Quando ho saputo dell’interesse del Milan ho chiamato subito mio padre e lui mi ha detto di accettare, mi ha detto che il Milan è uno dei migliori club in Italia e che avrei dovuto accettare subito”. Parla così, in un’intervista rilasciata a Milan Tv, uno dei nuovi acquisti del Milan, Ante Rebic.

“Io sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Ho parlato con Boban, che mi ha spiegato cosa il club si aspetta da me. E’ un onore, ma sento anche molte responsabilità e questo vale per tutti i giocatori del Milan. Lì sono cambiato molto grazie a una delle persone più importanti della mia vita calcistica, Niko Kovac, il mio ex allenatore. Io e lui abbiamo sempre parlato molto, mi è stato d’aiuto anche nella mia vita privata, sul campo, per la mia carriera. Dopo i Mondiali sono cambiate molte cose, perché adesso tutti sanno di cosa è capace la Croazia e la gente mi ferma per strada e mi riconosce”.