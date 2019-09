Milan, Theo Hernandez: “Il nostro obiettivo è chiaro. Giampaolo molto aggressivo e intenso in allenamento”

Tanta sfortuna per Theo Hernandez. Uno dei nuovi acquisti del Milan, dopo aver iniziato la preparazione coi rossoneri, è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio. Adesso è vicino al recupero. Nel frattempo, il terzino ha parlato ai microfoni di Milan Tv.

“Sto molto bene, a mio agio, il recupero procede lentamente ma in maniera positiva. Ho molta voglia di tornare a giocare. Sono molto felice di essere al Milan, mi trovo molto bene con i miei compagni di squadra, con lo staff e con tutti. Voglio tornare in campo, ho avuto un po’ di sfortuna con questa lesione ma sono cose che nel calcio capitano. Ho legato con tutti quanti e, nonostante il mio italiano non sia ottimo, ci riusciamo a capire. Con tutto il gruppo mi trovo bene, ho degli ottimi compagni. Il nostro obiettivo è innanzitutto arrivare in Champions League e da lì puntare ancora più in alto. Siamo una grande squadra, una rosa completa, con l’appoggio dei nostri tifosi ce la possiamo fare. In questa squadra tutti quanti hanno grandissima qualità e sono grandissimi giocatori. Non conoscevo Giampaolo ma è un allenatore molto bravo. In allenamento è molto aggressivo, molto intenso. Con lui e con questa rosa faremo buone cose”.