Milan, si torna in campo: buone notizie dall’infermeria

E’ ritornato ad allenarsi il Milan dopo i tre giorni di lavoro concessi da Giampaolo susseguenti alla vittoria di misura sul Brescia. Nella settimana della sosta del campionato per i vari impegni delle nazionali, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di ben 15 giocatori.

Oggi doppia seduta: al mattino palestra e campo, con alcune esercitazioni atletiche seguite da una parte tecnica, nel pomeriggio spazio di nuovo alla tecnica prima di una serie di partitelle su campo ridotto. Buone notizie dal fronte infortunati, con Theo Hernandez pronto a riaggregarsi al gruppo tra domani e venerdì. Allenamento in palestra per Biglia, anch’egli vicino al rientro, previsto per l’inizio della prossima settimana, quando il gruppo si riunirà al completo. Domani rossoneri di nuovo in campo, per una sessione pomeridiana.