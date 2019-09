Mondiali Qatar, Amnesty International: “I lavoratori migranti attendono invano paghe e risarcimenti”

In vista del Mondiali di Calcio del 2022 il governo aveva promesso di migliorare la loro situazione, ma in Qatar tantissimi lavoratori migranti continuano ad attendere invano le paghe e i risarcimenti dovuti. E’ quanto emerge dalla ricerca, resa pubblica oggi, di Amnesty International.

“Nonostante le riforme promesse, il Qatar resta un campo da gioco per impresari senza scrupoli”, ha dichiarato Stephen Cockburn, vicedirettore del programma Temi globali di Amnesty International. “I lavoratori migranti si recano nel paese del Golfo nella speranza di dare alle loro famiglie un futuro migliore ma, in molti casi, tornano in patria senza soldi dopo aver combattuto invano per mesi, assai poco assistiti da un sistema che in teoria dovrebbe proteggerli. I lavoratori migranti si trovano troppo spesso di fronte a una scelta impossibile: attendere mesi, spesso invano, per ottenere giustizia o tornare dalle loro famiglie senza il denaro indispensabile per sostenerle. Sollecitiamo il governo del Qatar a tradurre in realtà tutte le promesse fatte e a porre fine al vergognoso sfruttamento dei lavoratori”.