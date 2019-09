Morte Astori, la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per il medico Galanti

Emergono sempre nuovi dettagli sulla morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, nelle ultime ore la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per Giorgio Galanti, il medico che certificò l’idoneità sportiva del calciatore nel luglio 2017. Galanti è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, l’udienza preliminare è stata fissata il 22 ottobre davanti al giudice Angelo Antonio Pezzuti, non ha ricevuto convocazione invece l’altro medico indagato nell’inchiesta, il cagliaritano Francesco Stagno, la sua posizione è stata archiviata.