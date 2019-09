Morte figlio Cafù, i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio

“L’ho visto crescere….non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo”. Il mondo del calcio è sconvolto per la morte del figlio dell’ex calciatore del Milan Cafù. E’ questo il messaggio su Instagram di Francesco Totti all’ex compagno di squadra. “Il nostro Cafù ha perso suo figlio, Danilo. E’ con il cuore colmo di tristezza che mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento di grande tristezza”. Lo scrive su Twitter il Milan “Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia – ha aggiunto – Il nostro abbraccio va a voi”.

“Sono vicino a Cafu e alla sua famiglia in questo momento difficile. Danilo riposi in pace”. Lo ha scritto Grabriel Batistuta. “Il Real Madrid profondamente rammaricato per la morte di Danilo, figlio della leggenda del calcio brasiliano Cafu. Il club vuole esprimere le sue condoglianze a Cafu e tutta la sua famiglia e si unisce al suo dolore in questi momenti così difficili”. Lo ha scritto il Real Madrid su twitter.