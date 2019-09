Napoli, Ancelotti in conferenza: “Comunicato sugli spogliatoi?” il tecnico risponde così. E su Llorente…

“San Paolo? Stanno procedendo i lavori celermente. Speriamo che domani sia tutto a posto. Crediamo che sarà tutto ok. La mia esternazione è stata fatta col cuore. Quando arrivi al 10 settembre è ancora gli impianti non sono stati consegnati al Napoli è normale un po’ di agitazione. L’argomento è chiuso, domani avremo lo spogliatoio finito. Si poteva fare soltanto un po’ prima. Tralasciamo il discorso spogliatoio, che non ho visto in prima persona ma che hanno visto i miei collaboratori, e parliamo del resto dei lavori effettuati al San Paolo: sono stati fatti bene in generale. Ho visto la stadio e mi è piaciuto”. Sono le parole in conferenza stampa del tecnico Carlo Ancelotti, che parla alla vigilia di Napoli-Sampdoria.

“La condizione generale del gruppo è buona. Sia Milik che Insigne hanno cominciato a lavorare con la squadra. Ora sarà a me giudicare le loro condizioni e decidere se inserirli dal primo minuto in squadra. Solo Lozano è arrivato dagli impegni con la propria Nazionale un po’ tardi. Anche lui si allenerà col gruppo più tardi. Poi deciderò. Ci saranno di certo delle rotazioni nel prossimo ciclo di partite. Tutti i giocatori saranno utilizzati: la qualità della rosa mi permette di fare turn-over. Fino a ora abbiamo pensato solo alla Samp, avversaria di domani. Poi penseremo alla Champions e al Liverpool”.

“Ogni partita va affrontata al meglio. In queste prime gare abbiamo fatto male nella fase difensiva mentre ci siamo comportati molto bene nella fase offensiva. Questa seconda cosa l’hanno evidenziata in pochi. Quello della retroguardia non è un problema a livello di individualità: si difende infatti sempre e comunque da squadra. Su questo aspetto stiamo lavorando tanto. Llorente ha dimostrato da subito di essere un grande professionista. Si è fatto trovare pronto e si sta allenando alla grande. Ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti della nostra rosa: non si deve meravigliare nessuno se domani giocherà dall’inizio. Magari non starà in campo per tutti i 90 minuti ma potrebbe essere titolare”.