“Siamo molto dispiaciuti per una partita ben giocata. Abbiamo creato tanto, abbiamo colpito due pali, siamo dispiaciuti per il risultato”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti al termine del clamoroso tonfo interno contro il Cagliari: “La classifica piange, ma non sono preoccupato. Il rosso a Koulibaly? E’ abbastanza paradossale avere visto tutti questi cartellini per noi quando la squadra tosta non eravamo noi”.