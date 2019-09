Napoli-Brescia diretta live, le formazioni ufficiali: Llorente con Mertens

Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ancora davanti al pubblico amico e contro il Brescia. La squadra di Corini può essere considerata una bella sorpresa del campionato di Serie A, nell’ultimo match buona prestazione contro la Juve nonostante il ko casalingo. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 12.30.

Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Llorente, Mertens

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma