Napoli, De Laurentiis inedito: “Chiesi a Conte di venire da noi, rifiutati più di 100 milioni per Koulibaly”

Quando parla, solitamente non è mai banale. Ormai tutti, nel mondo del calcio, conoscono Aurelio De Laurentiis. Sincero, diretto, per questo a volte ‘antipatico’ a tanti. Al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha concesso un’intervista esclusiva parlando di alcuni retroscena di mercato del passato e recenti. Ecco uno spaccato.

“Se ho mai provato a portare Conte a Napoli? Ho un ottimo rapporto con lui. L’ho conosciuto insieme alla sua splendida famiglia nel mare delle Maldive. Molto prima dell’avvento di Ancelotti, quando stava a Londra, l’ho tempestato di domande per proporgli di venire a Napoli. Lui mi rispondeva che il contratto col Chelsea gli impediva di parlare con terzi. Credo fosse vero visto che poi ha impiegato un anno a tornare in Italia. Icardi? Ho offerto all’Inter circa 65 milioni con i bonus e al calciatore un contratto di circa 12 milioni. Ma lui non è stupido, ha capito che per rilanciarsi a livello europeo doveva andare in una squadra come il PSG. Rifiutate offerte per i miei campioni? Una superiore ai 100 milioni per Koulibaly, ma non chiedetemi la squadra perché non ve la dirò”.