Napoli, De Magistris consegna onorificenza a Krol

Importante riconoscimento nei confronti di Ruud Krol per la sua brillante carriera con la maglia del Napoli, il sindaco Lugi De Magistris ha consegnato una targa all’ex difensore olandese. “E’ un riconoscimento ad un grande campione di calcio, ma anche ad un uomo legato alla nostra citta’ in un ruolo indimenticabile che e’ stato quello di libero” ha detto il primo cittadino napoletano. “Krol ha segnato la storia del calcio internazionale ed anche quella della nostra citta’. Il suo arrivo e’ stato in un momento non felice per il Napoli, ma ha contribuito per fare arrivare il Napoli in alto”. Krol non si è incrociato con Maradona. “Peccato, ma sarebbero stati una coppia perfetta, Krol avrebbe fatto molti lanci per Maradona”.

Poi parla il diretto interessato. “Contro il Liverpool ho visto un Napoli molto bello, un po’ meno bello quello di ieri sera contro il Cagliari, ma sicuramente il Napoli e’ una squadra forte con piu’ equilibrio della passata stagione. Nella partita contro il Liverpool – ha aggiunto l’olandese – il Napoli e’ stato migliore e il portiere ha fatto una gran partita. Speriamo che dopo l’esperienza di ieri sera contro il Cagliari, la squadra faccia meglio perche’, contro il Liverpool, ha dimostrato il livello su cui puo’ giocare. Io dico che bisogna essere ottimisti”.