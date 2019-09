Napoli, De Magistris: “Spogliatoi del San Paolo? E’ competenza della Regione”

“Lo spogliatoio del Napoli è a carico delle Universiadi. Basile si è preso l’impegno: entro sabato sarà messo in regola”. Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a proposito della polemica sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo innescate dalle dure parole del tecnico della squadra azzurra Carlo Ancelotti. “Questa situazione non può che mettere in evidenza le competenze”, ha spiegato ai microfoni di Radio Crc. “Lo stadio è sotto l’amministrazione del Comune, lo spogliatoio, invece, è responsabilità della Regione. Questo è un tema che riguarda Basile, De Luca e De Laurentis”, ha aggiunto.