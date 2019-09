Napoli-Liverpool, Ancelotti commenta la vittoria: il tecnico svela cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret

“Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel momento difficile, nel finale, ci siamo difesi bene e poi abbiamo sfruttato bene le opportunità che ci sono capitate”, ha aggiunto. “E’ stata la vittoria di una squadra che vuole crescere, che ci crede e che ha tanta qualità. A volte ci si perde un po’ nelle partite, ma è normale. Dobbiamo sapere fare tutto, anche giocare palle lunghe come nel finale. Mi è piaciuta la partita sporca del Napoli”, ha ribadito Ancelotti.

“Abbiamo migliorato la rosa, ora dobbiamo tenerli tutti motivati e non è facile perchè tutti vorrebbero giocare queste partite. Secondo me la regola della panchina corta in Champions è inconcepibile oggi, mandare i giocatori in tribuna è un grande dispiacere”, ha proseguito ancora Ancelotti. Tornando sulla partita, il tecnico azzurro ha sottolineato: “Loro ti fanno fare una fatica tremenda, perchè fanno dei ribaltamenti micidiali. I quattro dietro sono stati tutti formidabili”. Ancelotti ha poi applaudito Di Lorenzo e Meret, all’esordio in Champions, anche se il tecnico è sembrato…impreparato. “Esordio per Meret? Non ci ha già giocato in Champions?” Infine sul saluto con Klopp, il tecnico del Napoli ha scherzato: “Gli ho detto di stare tranquillo, perchè se perde qui alla fine vince la Champions“.