Napoli-Liverpool, Klopp: “Dobbiamo essere critici con noi stessi per non essere stati concreti sotto porta”

“La partita è stata equilibrata col possesso palla al 50%. Abbiamo dominato a tratti ma non siamo riusciti a chiudere le nostre occasioni. Siamo stati poco fortunati”. Così il tecnico dei “Reds”, Jurgen Klopp, al termine di Napoli-Liverpool, match della prima giornata del girone E di Champions League che gli azzurri si sono aggiudicati per 2-0. “Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio mentre nella ripresa ci sono stati contropiedi da una parte e dall’altra. Dobbiamo essere critici con noi stessi per non essere stati concreti sotto porta”, ha concluso il tecnico dei campioni d’Europa in carica ai microfoni di Sky Sport.