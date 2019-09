Napoli-Liverpool, le parole di Koulibaly e Callejon: tweet di De Laurentiis

“Vincere era importante ed esserci riusciti contro i campioni d’Europa in carica lo è ancora di più. Abbiamo fatto una partita perfetta: abbiamo difeso bene e nel finale abbiamo colpito. Siamo contenti”. Queste le parole di José Maria Callejon al termine di Napoli-Liverpool 2-0, match della prima giornata del girone E di Champions League. “Giocare contro il Liverpool è sempre difficile perché ha un tridente pericoloso – ha spiegato l’esterno azzurro ai microfoni di Sky Sport – Oggi li abbiamo fermati e dobbiamo essere consapevoli di essere una squadra forte. Dobbiamo continuare così”, ha concluso Callejon.

“Era una partita difficile, loro venivano da 5 vittorie consecutive e sono venuti qui per prendere i tre punti. Siamo stati molto bravi a fare il nostro gioco e segnare due gol”. Così Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky la vittoria. “Con Manolas dobbiamo abituarci a giocare insieme, io sono tornato tardi dalle vacanze e abbiamo fatto poche partite prendendo tanti gol. E’ stato difficile, ma dobbiamo lavorare. Il mister e lo staff ci aiutano, oggi è andata meglio ma possiamo ancora migliorare”, ha aggiunto. Sull’amore dei tifosi, Koulibaly ha concluso: “Io provo a dare sempre il 200% per questi tifosi che mi danno tanto amore, voglio provare a portare i colori del Napoli il più in alto possibile. Le ovazioni fanno piacere ma devo rimanere concentrato, perché le partite durano 95′ minuti”.

“Un partita straordinaria! Sono orgoglioso di essere il vostro Presidente! Forza Napoli Sempre!”. Così Aurelio De Laurentiis commenta su Twitter la vittoria contro il Liverpool in Champions League.