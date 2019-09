Napoli-Liverpool, le probabili formazioni: tornano titolari Insigne e Ghoulam

NAPOLI-LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI – Sfida di lusso nel girone E. Si parte subito forte con la gara tra Napoli e Liverpool, favorite del girone, che si affrontano nella prima giornata. Napoli reduce dalla vittoria contro la Sampdoria per 2-0, che ha lasciato ancora qualche perplessità sulla fase difensiva degli azzurri. La fase offensiva è invece già in palla, soprattutto grazie ad un Mertens in grande forma. Dall’altra parte il Liverpool, che ha iniziato come meglio non poteva la Premier League: 5 partite 5 vittorie per gli uomini di Klopp. Il solito gioco veloce e dinamico e i soliti protagonisti: Salah, Mané e Firmino su tutti. Si preannuncia una gara spettacolare tra due squadre che si sono affrontate 4 volte negli ultimi due anni. Nel doppio confronto di Champions della scorsa stagione, vittoria partenopea al San Paolo grazie al gol di Insigne, vittoria con lo stesso punteggio ad Anfield per i Reds con la rete di Salah, che costò l’eliminazione alla squadra di Ancelotti. Doppia amichevole anche per le due squadre nelle ultime due estati. Sonoro 5-0 del Liverpool nel 2018, 0-3 del Napoli ad Anfield quest’anno. Una sfida infinita, con il Napoli che vorrà vendicare la sconfitta costata il passaggio del turno nella scorsa edizione. Nell’altra gara del girone si sfidano Salisburgo e Genk. Le probabili formazioni di Napoli-Liverpool.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.

Liverpool (4-2-3-1): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino. All. Klopp.