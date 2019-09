Napoli, l’ex allenatore azzurro Reja è fiducioso: “Vittoria meritata, lo scudetto è possibile”

“Il Napoli è l’unica squadra in Champions insieme allo Slavia Praga ad essermi piaciuto. Gioca un calcio armonico, ha acquisito consapevolezza rispetto allo scorso anno e ha meritato di vincere contro il Liverpool”.Queste le parole di Edy Reja, ex allenatore dei partenopei e commissario tecnico dell’Albania ai microfoni di Radio Marte. Reja analizza anche la prestazione dei singoli: “Lozano devo ancora vederlo bene mentre conosco l’importanza di Llorente, ha esperienza internazionale e se sta bene può far sì che il Napoli possa ambire a traguardi importanti, tiene la palla e dà tempo alla squadra di salire e rifiatare. Meret è un top player, lo era già a 18 anni e ora sta maturando”. In chiusura un auspicio da parte di un ex molto affezionato ai colori azzurri: “Lo scudetto quest’anno può essere alla portata del Napoli, mi tornano i brividi quando parlo di Napoli”.