Napoli, la situazione paradossale del San Paolo: le reazioni e l’esilarante proposta di Klopp

L’allarme lanciato da Carlo Ancelotti nelle ultime ore ha portato diverse reazioni, il tecnico del Napoli si è lamentato delle condizioni pessime dello spogliatoio, i responsabili si sono rimbalzati la responsabilità. Nelle ultime ore sono arrivate diverse reazioni, ecco il racconto di una situazione paradossale. “Non siamo in fuorigioco, i rapporti tra il Napoli e il Comune sono buoni”. Sono le dichiarazioni di Attilio Auricchio, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli. “Ho ascoltato le dichiarazioni di Ancelotti in conferenza, non credo che uno come lui possa occuparsi di lavori pubblici – ha detto Auricchio a Radio Punto Nuovo – Ribadisco che ognuno ha fatto degli sforzi pazzeschi quest’estate, l’impianto e’ stato riqualificato in maniera storica: e’ un risultato che tutti gli appassionati di calcio devono ritenere certo. Ritardo di 15 giorni? Vero, ma legato ad un bisogno tecnico del Napoli. Abbiamo fatto in modo che i lavori corrispondessero alle esigenze tecniche ed agonistiche esternate dalla societa’. E’ stato un lavoro puntuale e preciso. Il Sindaco ha fatto una dichiarazione generale corretta e veritiera. Dei lavori dello spogliatoio, abbiamo approvato il progetto base dei lavori ma l’aspetto tecnico e procedurale e’ stato condotto dall’agenzia delle Universiadi. In ogni caso, sono lavori che abbiamo condiviso e seguito, ribadisco che non ci sono ritardi clamorosi: la partita di domani era il termine ultimo. E’ una storia clamorosa, Ancelotti non e’ andato a vedere i lavori, credo sia andato il figlio del presidente – ha proseguito Auricchio – E’ impossibile pensare che i lavori si siano accelerati nelle ultime 48 ore perche’ e’ stata sollevata la polemica e non da giustizia all’impresa Tipiesse che e’ sempre stata sul pezzo per tutto il mese di agosto. De Laurentiis sa che deve regolarizzare le sue posizioni in tempi serratissimi, ma lo fara’ sicuramente. Non ci sono scadenze, ma deve farlo nel piu’ breve tempo possibile. Ci sara’ a breve un sopralluogo al San Paolo, al quale credo partecipera’ anche De Laurentiis. Lunedi’ erano gia’ preventivati appuntamenti tecnici ed amministrativi. La gestione del San Paolo e’ una gestione complessa”.

Poi ha parlato anche il presidente della Regione Campania De Luca: “Una viecenda sconcertante”, dichiara intervenuto a LiraTv. “In seguito ad una dichiarazione sbagliata di Carlo Ancelotti che e’ una persona perbene, un signore, ma anche Omero qualche volta sonnecchia. Nello stadio San Paolo, proprieta’ del Comune, non si faceva manutenzione da decenni. Era ridotto in condizioni pietose al punto da doversi vergognare per gli eventi di Champions. La Regione ha colto l’occasione delle Universiadi per fare un grande investimento: 23 milioni di euro. Rifatti impianto di illuminazione, audio, pista d’altetica, sostituiti tutti i sediolini, fatta l’impermeabilizzazione, le postazioni di pronto soccorso e la videosorveglianza”.

Il Napoli conferma quanto dichiarato da Carlo Ancelotti e non fa alcun passo indietro. “Scuse? Assolutamente no, quel comunicato era doveroso”, ha detto il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro ha comunque ringraziato De Luca “che è riuscito a portare per le Universiadi una quantità importante di soldi, inizialmente erano stati stanziati poco più di 4 milioni per rifare la pista di atletica e basta, invece avevamo bisogno di rifare i bagni, cambiare i seggiolini, dare una dignità a uno stadio per un calcio importante”. De Laurentiis ha ricordato che “il Napoli è l’unica squadra italiana che da 10 anni gioca in Europa e che da 4 anni è seconda, ed è forse l’unica antagonista della capolista Juventus. Sono fatti e non parole, noi ce l’abbiamo sempre messa tutta, qualcun altro un po’ meno”.

Gli spogliatoio sono stati sistemati e saranno agibili per la partita contro la Sampdoria, soddisfatto il commissario straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile: “anche per il rinnovamento degli spogliatoi abbiamo rispettato gli impegni e le scadenze assunte sin dal primo momento – ha dichiarato Basile – Le immagini dello stato di degrado in cui versava l’impianto prima dell’Universiade non lasciano spazio a dubbi: grazie all’Universiade, abbiamo restituito alla citta’ e ai napoletani uno stadio completamente rinnovato che non ha nulla da invidiare ad altri impianti di livello internazionale. Ringrazio – conclude Basile – tecnici ed esperti della Regione, delle Universita’ della Campania, del Comune, del Provveditorato alle Opere pubbliche che hanno lavorato, in piena collaborazione, sotto l’egida della struttura commissariale, per raggiungere questo importante risultato”.

Infine la reazione esilarante del tecnico del Liverpool Klopp che chiede almeno l’utilizzo delle docce. “Ho sentito diverse cose, ho visto delle foto ma non ho il live streaming, magari sono foto che risalgono allo scorso maggio, non posso saperlo – ha minimizzato il tecnico dei campioni d’Europa –. Sono comunque fiducioso, credo che riusciremo ad avere una doccia, e uno spazio dove poterci cambiare. Ma non lo so, non voglio farne un caso. Se mi devo basare sulle foto viste, non sembra una cosa piacevole. Ma finche’ il campo sara’ li’, e tutto il resto, potremo giocare. Non ci resta che accettare la situazione e giocare una buona partita”.