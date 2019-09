“A me non piace lasciare a casa per punire, però sono giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo più avanti ma devono imparare a comportarsi bene. Un professionista deve essere sempre esemplare”. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, spiega così le esclusioni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo dai convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia, valide per la qualificazione a Euro 2020.