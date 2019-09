Neymar-Barcellona, clamoroso: non è finita, le parole del padre!

Neymar-Barcellona, una telenovela talmente infinita da non avere intenzione di chiudersi neanche a mercato concluso. Clamoroso quanto emerge dalle parole del padre ed agente del brasiliano, Neymar Santos Junior, che riapre indirettamente alla possibilità che l’asso del PSG torni in Catalogna: “I negoziati tra i club non sono chiusi – ha detto a Fox Sports – Come agente, ti senti ‘debole’ quando non ci sono determinati presupposti. Non c’è alcuna clausola rescissoria nel contratto con il Psg e ciò ha complicato enormemente tutto. Ogni brasiliano vuole giocare dove è felice. Mio figlio a Barcellona era molto felice e quando gli hanno chiesto se gli sarebbe piaciuto tornare lui si è commosso”.