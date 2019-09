Neymar e PSG di nuovo insieme, i tifosi non ci stanno: “Non può più sbagliare, ci sarà solo indifferenza”

Dopo la telenovela estiva, l’annuncio di Tuchel e il rientro in gruppo col PSG per Neymar. L’asso brasiliano torna a giocare con i francesi in seguito alle note vicende degli ultimi mesi. Ma i tifosi della compagine parigina hanno fatto ben capire da che parte si schiereranno. Ecco uno spaccato della lettera aperta del Collectiv ultras Paris (Cup), che ha preso posizione in merito.

“Non ha più il diritto di sbagliare e il percorso di redenzione sarà lungo… molto lungo. Dal punto di vista calcistico, Neymar è uno dei più grandi talenti della sua generazione, ma per noi la questione è un’altra: diverse volte ha mancato di rispetto al club e in certi casi lo ha persino umiliato. E’ fuori discussione che si penalizzi la squadra per un solo giocatore, ma per quanto ci riguarda per ora ci sarà indifferenza“.