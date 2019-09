Neymar, anche la sindaca di Parigi esorta il giocatore: “Riparti e vinci la Champions”

Il PSG sta cercando in tutti i modi di provare a calmare il clima di tensione che Neymar ha trovato a Parigi in questo inizio di stagione, in seguito al suo mancato ritorno al Barcellona. Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, è intervenuta sul ruolo del brasiliano nella sua terza stagione al Parco dei Principi. “Abbiamo dipinto la Torre Eiffel di rosso e blu, i colori di Parigi e i colori del PSG. Ora, ragazzo, ti amiamo cosi’ tanto, ma dovrai ripartire e vincere la Champions League“, ha detto la prima cittadina durante un’intervista rilasciata a Télé Loisirs.

La sindaca della capitale francese ha implorato il fenomeno brasiliano di ritornare quello visto in passato: “Deve tornare con i piedi per terra e aiutare la squadra. Indubbiamente passerà un momento complicato con i tifosi, ma se Neymar torna quello che conosciamo, penso che tutto sarà perdonato”, ha detto la Hidalgo. Il PSG affronterà lo Strasburgo sabato al Parco dei Principi e, dopo essere riapparso con la nazionale brasiliana, Neymar dovrebbe giocare di nuovo con il club.