Nizza, rubato a Dolberg un orologio da 70mila euro: sospetti nello spogliatoio

Mistero quasi risolto in casa Nizza nelle ultime ore, lo scorso 16 settembre l’attaccante Kasper Dolberg aveva denunciato il furto di un orologio da 70 mila euro mentre si stava allenando, adesso finalmente è stato trovato il colpevole, secondo quanto riporta “L’Equipe” si tratterebbe di Lamine Diaby-Fadiga, 18enne calciatore della Primavera ma con sei presenze in prima squadra. Nel dettaglio il giovane calciatore si sarebbe introdotto nello spogliatoio in assenza del compagno di squadra, adesso dovrà affrontare un procedimento disciplinare e rischia il licenziamento. Lamine Diaby-Fadiga aveva negato ogni tipo di coinvolgimento minacciando anche di non scendere in campo col Dijon, poi è tornato sui suoi passi.