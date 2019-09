Le notizie del giorno – Arrestato ex calciatore, le condizioni di Messi e la cessione della Samp

Leo Messi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lo scrive sul proprio profilo Twitter il Barcellona facendo intendere un possibile utilizzo dell’attaccante argentino in vista del debutto dei club catalano in Champions League contro il Borussia Dortmund. Messi è reduce da un infortunio al soleo della gamba destra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cessione Sampdoria, esce allo scoperto il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Queste le sue parole a ‘La Domenica Ventura’ su Rai 2. “All’alba dei miei 150 anni, in cui ho venduto e comprato molte cose, penso che se uno vuole una squadra, fa un prezzo, la compra e se ne va. Come ha fatto Commisso con la Fiorentina, ha dato i soldi e ‘arrivederci e grazie’. Se ho chiesto 100 milioni? Io non ho chiesto niente”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stato arrestato con l’accusa di furto aggravato l’ex calciatore olandese Carel Van der Velden. Nel suo curriculum calcistico vanta presenze nel Vitesse, il club della città di Arnhem in cui è nato, nell’inglese Barnsley e nel Den Bosch, squadra in cui incrociò un giovane Ruud van Nistelrooy. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).