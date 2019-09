Le notizie del giorno – Calciatore condannato, arrestato un agente per frode e riciclaggio [DETTAGLI]

In queste ultime ore sta facendo il giro del web il video di un presunto bambino in Turchia che, nel post partita di Bursaspor-Fenerbahce alla Timsah Arena di Bursa, fuma una sigaretta affianco ad un altro bambino. Tanta indignazione nel mondo di Internet, ma la verità venuta a galla è in realtà un’altra ed è sorprendente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex calciatore turco di Barcellona e Atletico Madrid Arda Turan, attualmente in forza al Basaksehir di Istanbul, è stato condannato a 2 anni 8 mesi e 15 giorni di prigione per detenzione illegale d’arma da fuoco e per aver sparato con l’intento di intimidire e provocare panico. E’ stato invece assolto dall’accusa di molestie sessuali. Lo riferiscono media locali, secondo cui la pena è stata al momento sospesa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Polizia sta indagando su sospette frodi legate al trasferimento dell’attaccante Aleksandar Mitrovic al Newcastle United, sono state effettuate perquisizioni tra Belgio, Monaco e a Londra, arrestate due persone, un procuratore ed un assistente. I nomi ufficialmente non sono stati comunicati ma secondo fonti vicine all’indagine l’agente dovrebbe essere Christophe Henrotay, tra i suoi assisti anche il portiere Thibaut Courtois, sarebbe sospettato di “commissioni fraudolente” nel contesto di un altro trasferimento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).