Le notizie del giorno – Cessione Sampdoria, disavventura Handanovic, panchina Milan, Daspo tifosi Juventus

CESSIONE SAMPDORIA – E’ attesa lunedì l’offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per acquistare la Sampdoria. Proprio in quella giornata scadrà l’esclusiva prevista nella lettera d’intenti che era stata sottoscritta a fine agosto tra il presidente Massimo Ferrero e la cordata dell’ex bomber, composta anche dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan. Ferrero valuta la Sampdoria circa 100 milioni di (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

DISAVVENTURA PER HANDANOVIC – Inizio di stagione strepitoso per il portiere Handanovic, l’interista ha chiuso la porta e la squadra di Antonio Conte è imbattuta anche grazie alle prodezze dell’estremo difensore. Nel frattempo disavventura nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Affaritaliani.it’ la macchina di Handanovic è stata rubata nella notte della partita di campionato contro la Lazio, si tratta di una volta (I DETTAGLI)

PANCHINA MILAN – Altra pesante sconfitta e crisi sempre più accentuata in casa Milan, la 5^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, continua il momento nero del club rossonero, un inizio di stagione horror come non si vedeva ormai da anni. Solo 6 punti conquistati frutto di due vittorie (molto sofferte) contro Brescia e Verona, due squadre che lotteranno fino alla fine per evitare la retrocessione, la sconfitta all’esordio contro l’Udinese, il brutto ko contro l’Inter nel derby ed infine la sconfitta di ieri contro il Torino. Ma a preoccupare sono anche le prestazioni del Milan che non dà mai l’impressione di essere superiore all’avversario, i calciatori in grado di fare la differenza stanno attraversando un momento da dimenticare ed anche la collocazione in campo è da rivedere. Il tecnico Giampaolo è in confusione, è inutile negarlo. Dopo solo una partita ha cambiato modulo passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2 dopo che la preparazione è stata improntata con una punta centrale e due esterni d’attacco, successivamente è stato provato il trequartista. Giampaolo è un buon allenatore, non ci sono dubbi, ma allenare una squadra come il Milan è un’altra cosa. E’ arrivato con tante aspettative (I POSSIBILI SOSTITUTI)

DASPO RECORD AI TIFOSI DELLA JUVENTUS – Storiche decisioni del questore di Torino che ha irrogato 38 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras della Juventus coinvolti nell’operazione ‘Last Banner’ condotta dalla polizia nei giorni scorsi. Si tratta di provvedimenti storici, per la prima volta sono stati emessi provvedimenti di durata decennale, la conferenza stampa è prevista alle 10.30 in questura a Torino. E come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ emerge un clamoroso retroscena sulla festa scudetto del 2018, a raccontarlo è Alberto Pairetto, il funzionario incaricato (I PARTICOLARI)