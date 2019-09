Le notizie del giorno – L’infortunio di Higuain, lo shock a TeleLombardia, l’arresto degli ultras juventini

INFORTUNIO HIGUAIN – La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non entusiasmante dei bianconeri che hanno dovuto fare i conti con il sorpasso in classifica dell’Inter. Sfortunata la squadra di Maurizio Sarri, nel match contro i viola si sono fermate per infortunio due pedine fondamentali: Douglas Costa e Pjanic. E non è finita, anche Gonzalo Higuain ha accusato un leggero problema muscolare che lo mette (I DETTAGLI SULL’INFORTUNIO DELL’ARGENTINO)

SHOCK A TELELOMBARDIA – Shock negli studi di TeleLombardia. Durante la trasmissione Top Calcio 24, l’opinionista Luciano Passirani ha utilizzato un’espressione razzista per definire la forza dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku: “O c’hai 10 banane e gliele dai, oppure non lo fermi”, la frase pronunciata. (LE CONSEGUENZE DELL’EPISODIO E IL VIDEO)

ARRESTATI GLI ULTRAS DELLA JUVENTUS – Ultime ore caldissime per alcuni tifosi della Juventus, nel dettaglio indagine della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. In manette (NOMI E DETTAGLI)