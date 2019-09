Le notizie del giorno – Omicidio nel mondo del calcio e calciatori colpiti da fulmini, liti in casa Juve e Inter

Le notizie del giorno – Fino a qualche giorno fa l’Inter di Antonio Conte aveva già convinto quasi tutti. Dopo il pareggio con lo Slavia Praga in Champions League qualcosa è cambiato. Si sono viste le prime difficoltà, i primi malumori, i primi nervosismi. E l’Inter si è fermata. L’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport” svela un retroscena della partita contro i cechi. Negli spogliatoi ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Il belga ha deluso sia contro l’Udinese che contro lo Slavia. La sua frustrazione è sfociata in un violento confronto con il compagno croato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus si è fatta riprendere dall’Atletico Madrid in Champions League, dopo essere passata avanti di due reti. Uno dei migliori dei bianconeri è stato Leonardo Bonucci. Il difensore centrale ha ereditato la fascia da capitano da Chiellini e ha sfoderato una prestazione di assoluto livello sia in difesa che in fase di impostazione. Un vero leader, che ha dimostrato tutto il suo carisma nel post-partita. Al triplice fischio dell’arbitro, Cuadrado è stato accusato da alcuni compagni di essere responsabile sui gol degli spagnoli. Una piccola discussione, andata però in scena davanti alle telecamere presenti a bordo campo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non c’è pace per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un’altra aggressione (per fortuna solo verbale) nei suoi confronti è avvenuta nella serata di ieri, in un ristorante nella zona di Genova San Desiderio in cui il massimo dirigente blucerchiato si trovava insieme all’allenatore Di Francesco e al ds Osti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tragedia nella notte, è morto il difensore olandese Kelvin Maynard. Il calciatore, che si trovava nella sua auto ad Amsterdam, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco da due uomini in motorino. Il 32enne, originario del Suriname, è stato immediatamente soccorso ma non c’era ormai più nulla da fare. La polizia locale è ora alla ricerca di due sospetti che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi dal luogo dell’agguato con uno scooter nero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stata annullata una partita dopo che alcuni giocatori sono stati colpiti da un fulmine. E’ successo in Giamaica, durante il match tra Wolmer’s Boys ‘School e Jamaica College in una sfida della Issa/Digicel Manning Cup sul campo Stadium East. Il Wolmer era in vantaggio per 2-1 quando si è verificato l’incidente, con due giocatori del Jamaica College che si sono accasciati a terra dopo essere stati colpiti da un fulmine. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).