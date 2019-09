Le notizie del giorno – Polveriera Milan, le ultime di calciomercato, il post criptico di Cristiano Ronaldo

POLVERIERA MILAN – Sono ore bollenti in casa Milan ma soprattutto di riflessione in vista del futuro. Inizio difficile di campionato per i rossoneri nonostante un calendario agevole almeno nelle prime tre giornate, all’esordio la squadra di Giampaolo ha perso con il risultato di 1-0 contro l’Udinese, poi le due vittorie consecutive contro due squadre nettamente inferiori come Brescia e Verona ma senza entusiasmare infine la brutta prestazione nel derby contro l’Inter, 2-0 il risultato finale (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LE ULTIME DI CALCIOMERCATO – Novità nelle ultime ore di calciomercato, i club si muovono con l’intenzione di rinforzarsi in vista delle prossime sessioni, interessanti indicazioni che riguardano i club di Serie A e non solo. Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ l’entourage del calciatore lavora al rinnovo coi ‘citizens ma i Blancos non hanno intenzione di mollare la presa (LE INDISCREZIONI)

VELENI ALLA SCALA – Nelle serata di ieri Cristiano Ronaldo non si è presentato al Best Fifa a Milano, non sono mancate come al solito grandi polemiche nella giornata in cui è stato premiato il rivale di sempre Leo Messi. Infantino chiama sul palco i top 11 e non nomina il portoghese che comunque è stato inserito nell’elenco dei migliori, segno che la Fifa è rimasta delusa dal comportamento di Cr7 che non si è presentato per l’ennesima volta alla cerimonia. Poi il post criptico del fuoriclasse della Juventus su Instagram, out nel prossimo match contro il Brescia per un affaticamento muscolare. “Pazienza e persistenza – scrive CR7 sul suo (IL POST CRIPTICO DI RONALDO)