Le notizie del giorno – Possibile cessione del Milan, nuovo stadio Juventus, infortunio per Darmian

POSSIBILE CESSIONE DEL MILAN – Nelle ultime ore sono arrivate voci di un interessamento di Bernard Arnault e del gruppo LVMH verso il Milan. Precisazioni in merito sono arrivate sia dal suddetto acquirente che dal fondo Elliott (I DETTAGLI)

NUOVO STADIO PER LA JUVENTUS – La Juventus guarda al futuro. L’obiettivo dichiarato dei bianconeri è quello di arrivare ai livelli di Barcellona o Bayern Monaco, che fatturano quasi 1 miliardo a stagione. Per rimanere in linea con i top club europei, la società bianconera deve proseguire sulla linea adottata negli ultimi anni. Ingaggiando top player come Cristiano Ronaldo e de Ligt la Juventus è rimasta agganciata al treno europeo. Dal 2006 ad oggi, la crescita della squadra di Andrea Agnelli è stata impressionante, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Il recente aumento di capitale è teso a finanziare ulteriormente la crescita, visto che il problema debiti non preoccupa, almeno per adesso, i bianconeri. Tra i progetti del piano quinquennale della Juventus c’è quello di costruire un nuovo impianto (L’APPROFONDIMENTO)

INFORTUNIO PER DARMIAN – Il Parma si prepara per la partita di campionato contro il Torino, nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un’esercitazione tattica. Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi. Matteo Darmian è stato sottoposto stamani ad accertamenti diagnostici per un problema muscolare (L’ESITO DEGLI ESAMI)