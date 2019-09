Le notizie del giorno – Gli svincolati di lusso, portiere morto in un incidente, prime critiche a De Rossi

SVINCOLATI DI LUSSO – Il calciomercato è andato in archivio nella serata di ieri ma i club italiani possono ancora tesserare nuovi calciatori grazie alla lista svincolati. Sono stati tre mesi molto intensi e la regina delle trattativa è stata sicuramente l’Inter, tanti colpi messi a segno per l’allenatore Antonio Conte, i più importanti sono stati Sensi, Barella, Lukaku e Sanchez, difficoltà in uscita per la Juventus che non è riuscita a piazzare gli esuberi, i bianconeri possono così considerarsi ancora più forti rispetto alla scorsa stagione. Molto bene Napoli e Roma che si candidano ad essere protagonisti fino alla fine, grande delusione per il Milan, il mercato dei rossoneri non è stato sicuramente all’altezza, sono arrivate troppe scommesse e nessuna certezza. L’Atalanta ha rinunciato ad importanti offerte per i campioni, così come il Torino, in più i granata hanno piazzato nell’ultimo giorno il grande colpo dal Napoli Verdi (LA LISTA COMPLETA DEI SENZA CONTRATTO)

MORTO EX PORTIERE – Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, morto un ex portiere. Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa in compagnia della moglie, poi una sbandata, l’auto finisce fuori strada e precipita nel fiume Mella, impatto fortissimo che è stato fatale. E’ morto (NOME E DETTAGLI)

CRITICHE A DE ROSSI – Daniele De Rossi è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Boca Juniors al suo arrivo in Argentina. Dopo lo 0-0 nel ‘Clasico’ però, in cui il centrocampista è sceso in campo da titolare, gli sono state indirizzate le prime critiche sui social da parte dei supporter della squadra. “Non ha giocato bene”, commenta un tifoso su Twitter. “E’ un turista di lusso“ (I COMMENTI DEI TIFOSI DEL BOCA)