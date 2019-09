Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato, intercettazioni su Ronaldo, novità sulla rissa in Curva Nord

ULTIME CI CALCIOMERCATO – Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle ultime ore alcune importanti novità. Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata in una nota. Eder, attaccante allo Jiangsu Suning, potrebbe tornare in Serie A: “Ci sono stato 14 anni, mi trovo bene e la famiglia si sente italiana: credo ci sarà (LE SQUADRE SU EDER E I RETROSCENA SULL’ATALANTA)

LE INTERCETTAZIONI CONTRO RONALDO – Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l'indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del clamoroso. Un episodio riguarda anche Cristiano Ronaldo. Settembre 2018, il portoghese alla fine di una partita in casa calcia il pallone in tribuna e non in Curva Sud, gli ultras ci rimangono malissimo e come confermato dalle intercettazioni provano subito a mettere le cose in chiaro: "oh, ma quello

I RETROSCENA SULLA RISSA NELLA CURVA NORD DELL'INTER – Una rissa scoppiata in Curva Nord durante Inter-Udinese. Poi la smentita attraverso un post dei diretti interessati. Ancora poco chiara la vicenda che ha visti coinvolti Vittorio Baiocchi e Franco Caravita. I due sarebbero venuti alle mani per un coro che la Curva ha dedicato al primo, coinvolto in passato in vicende giudiziarie. La cosa non sarebbe andata giù a molti tifosi dell'Inter tra i quali Caravita, che avrebbe assestato un pugno al Baiocchi. Poche ore dopo che l'episodio