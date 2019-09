Notizie del giorno – Il futuro di Higuain e Mandzukic, due allenatori a rischio, lite Insigne-Marocchi

IL FUTURO DI HIGUAIN E MANDZUKIC – Queste le parole del Pipita a Fox Sport sulla possibilità di indossare nuovamente la maglia del River Plate. “Non chiudo la porta e poi i tifosi del River sono sempre stati splendidi nei miei confronti, ma ho due anni di contratto con la Juve, poi si vedrà: in questo momento penso a godermi l’esperienza in bianconero e penso a rispettare la durata del contratto. Ad andare via non ci penso”. Per quanto riguarda Mandzukic, invece, secondo il Daily Mail il suo futuro da gennaio sarà al Manchester United, il croato ha infatti rifiutato il Qatar per aspettare i Red Devils. Nelle casse della Juventus circa 10 milioni di euro.

DUE ALLENATORI A RISCHIO – La situazione è cambiata molto rispetto alle prime giornate, adesso gli allenatori che rischiano di più sono Semplici della Spal e Tudor dell’Udinese. In particolar modo la situazione più delicata è proprio in casa Spal, la pesante sconfitta contro il Lecce in casa potrebbe portare ripercussione per la corsa salvezza, Semplici è sulla graticola ed anche il calendario fa paura considerando il prossimo match contro la Juventus, in aiuto di Semplici sicuramente gli impegni ravvicinati ma dopo i bianconeri non saranno concessi passi falsi nelle sfide già decisive contro Parma e Cagliari. Già dalla prossima partita dovrà dare risposte Tudor, l’Udinese è reduce da una brutta partita contro l’Hellas Verona solo uno strepitoso Musso ha evitato la sconfitta contro una diretta concorrente alla salvezza, la sfida in casa contro il Bologna può risultare già decisiva, poi la trasferta contro la Fiorentina. Nell’immediato dunque rischia più Tudor ma anche Semplici è sulla graticola (L’ARTICOLO COMPLETO).

LITE INSIGNE-MAROCCHI – Dopo la sconfitta interna del Napoli contro il Cagliari, scintille in diretta Sky tra Insigne e l’opinionista Marocchi. Quest’ultimo ha detto allo ‘scugnizzo’: “Non ti ho visto con determinazione, per me sembrava un’amichevole”. La risposta dell’attaccante azzurro non si è fatta attendere: “Insisti? Anche quando facciamo le amichevoli a Dimaro ci mettiamo intensità. Tu sei stato un calciatore, sentire da te certe cose fa male. Dell’intensità di cui parli ce la mettiamo anche a Dimaro. Se voi volete giudicarci così va bene, ma io non ho visto ciò che hai visto tu. Se il tunnel lo facevo bene tutti a dire Insigne è un fenomeno. Non l’ho fatto bene, Insigne non è buono”.